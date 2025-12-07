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Visite du Fort de Gordolon, Fort de Gordolon, Roquebillière

samedi 19 septembre 2026 · Fort de Gordolon · Roquebillière

Visite du Fort de Gordolon, Fort de Gordolon, Roquebillière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fort de Gordolon
Adresse
06450 Roquebillière
Ville
06450 Roquebillière
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
20 personnes par groupe de visite

Visite du Fort de Gordolon 19 et 20 septembre Fort de Gordolon Alpes-Maritimes

20 personnes par groupe de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fort de Gordolon situé sur la commune de Roquebilliere. Visite guidée découvrons ensemble l’histoire de la Bataille des Alpes dans la vallée de la Vesubie.
Possibilité de repas sur place uniquement des produits locaux.

Fort de Gordolon 06450 Roquebillière Roquebillière 06450 ROQUEBILLIERE Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0621830862 [{« type »: « phone », « value »: « 0621830862 »}] Fort de Gordolon
Construction Ligne Maginot Route du Fort à la sortie de Lantosque
Fort de Gordolon situé sur la commune de Roquebilliere. Visite guidée découvrons ensemble l’histoire de la Bataille des Alpes dans la vallée de la Vesubie.

©Georges Belin

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