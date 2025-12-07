Visite du Fort de Gordolon, Fort de Gordolon, Roquebillière

Informations pratiques

Visite du Fort de Gordolon 19 et 20 septembre Fort de Gordolon Alpes-Maritimes

20 personnes par groupe de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fort de Gordolon situé sur la commune de Roquebilliere. Visite guidée découvrons ensemble l’histoire de la Bataille des Alpes dans la vallée de la Vesubie.

Possibilité de repas sur place uniquement des produits locaux.

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Construction Ligne Maginot Route du Fort à la sortie de Lantosque

Fort de Gordolon situé sur la commune de Roquebilliere. Visite guidée découvrons ensemble l’histoire de la Bataille des Alpes dans la vallée de la Vesubie.

©Georges Belin