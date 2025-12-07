Ultra-trail Côte d’Azur Mercantour Roquebillière
Ultra-trail Côte d’Azur Mercantour Roquebillière samedi 4 juillet 2026.
Roquebillière
Ultra-trail Côte d’Azur Mercantour
Gymnase de Roquebillière Roquebillière Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’UTCAM se déclinera ainsi en 7 courses de tous niveaux, offrant à ses participants la possibilité de traverser les plus beaux panoramas azuréens, avec des parcours d’exception entre mer et montagne.
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Gymnase de Roquebillière Roquebillière 06450 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 03 51 60
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English :
The UTCAM will feature 7 races of all levels, offering participants the chance to take in some of the finest scenery on the Côte d’Azur, with exceptional courses between the sea and the mountains.
L’événement Ultra-trail Côte d’Azur Mercantour Roquebillière a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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