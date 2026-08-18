AGENDA · Saint-Just
Marché de noël Saint-Just
dimanche 13 décembre 2026 · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
Marché de noël
Place de l’Eglise Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Bourse aux jouets, animations tout au long de la journée, restauration et buvette sur place. .
Place de l’Eglise Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 41 87 17 01
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English :
L’événement Marché de noël Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-18 par OT PAYS DE REDON
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