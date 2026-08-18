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AGENDA · Saint-Just

Marché de noël Saint-Just

dimanche 13 décembre 2026 · Saint-Just

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
35550 Saint-Just
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Just

Marché de noël

Place de l’Eglise Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Bourse aux jouets, animations tout au long de la journée, restauration et buvette sur place.   .

Place de l’Eglise Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 41 87 17 01 

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English :

L’événement Marché de noël Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-18 par OT PAYS DE REDON

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