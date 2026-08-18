Informations pratiques

Saint-Just

Marché de noël

Place de l’Eglise Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Bourse aux jouets, animations tout au long de la journée, restauration et buvette sur place. .

Place de l’Eglise Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 41 87 17 01

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English :

L’événement Marché de noël Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-18 par OT PAYS DE REDON