MARCHÉ DE NOËL Saint-Mars-du-Désert
samedi 5 décembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
MARCHÉ DE NOËL
Espace André Malraux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Des animations pour toute la famille vous attendent !
Marché de créateurs, balades en calèche, déambulation musicale, présence du Père-Noël….
Et pleins d’autres surprises à retrouver au fil de la journée ! .
Espace André Malraux Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Activities for the whole family await you!
L’événement MARCHÉ DE NOËL Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-07-26 par Pays Erdre Canal Forêt
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