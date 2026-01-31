Informations pratiques

Saint-Mars-du-Désert

MARCHÉ DE NOËL

Espace André Malraux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Des animations pour toute la famille vous attendent !

Marché de créateurs, balades en calèche, déambulation musicale, présence du Père-Noël….

Et pleins d’autres surprises à retrouver au fil de la journée ! .

Espace André Malraux Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Activities for the whole family await you!

L’événement MARCHÉ DE NOËL Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-07-26 par Pays Erdre Canal Forêt