REPAIR CAFÉ Saint-Mars-du-Désert samedi 31 janvier 2026.
207 la gare Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Début : 2026-01-31 09:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
2026-01-31
Réparations solidaires et conviviales
Repair café, 207 la Gare atelier de réparation et couture par l’association Repair café Marsien .
207 la gare Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 54 07 59 tiers-lieux@saintmarsdudesert.fr
English :
Repairs in a spirit of solidarity and conviviality
