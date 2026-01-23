ARBRES ET ARBUSTES Saint-Mars-du-Désert
ARBRES ET ARBUSTES Saint-Mars-du-Désert samedi 5 septembre 2026.
ARBRES ET ARBUSTES
Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Un moment privilégié en nature avec la LPO
Une animation pour apprendre à reconnaitre les arbres et arbustes présents autour de nous. .
Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire urbanisme@saintmarsdudesert.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A special moment in nature with the LPO
L’événement ARBRES ET ARBUSTES Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-01-23 par Pays Erdre Canal Forêt