PAPILLONS ET INSECTES DES PRAIRIES Saint-Mars-du-Désert mercredi 15 avril 2026.
Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
2026-04-15
Un moment privilégié en nature avec la LPO
Avec les chaleurs printanières, les insectes sont de sortie. Filets et boites-loupe en main, partons à leur découverte! .
Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire urbanisme@saintmarsdudesert.fr
English :
A special moment in nature with the LPO
