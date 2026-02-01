LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE Saint-Mars-du-Désert

LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE

25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 09:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Une belle occasion de plonger dans l’univers des histoires

Les jeunes lecteurs de 0 à 4 ans profiteront d’une lecture d’albums soigneusement sélectionnés par nos bibliothécaires.

Places limitées sur inscription .

25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 29 62 08

A great opportunity to dive into the world of stories

