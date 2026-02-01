LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE Saint-Mars-du-Désert
LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE Saint-Mars-du-Désert samedi 14 février 2026.
LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE
25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Une belle occasion de plonger dans l’univers des histoires
Les jeunes lecteurs de 0 à 4 ans profiteront d’une lecture d’albums soigneusement sélectionnés par nos bibliothécaires.
Places limitées sur inscription .
25 Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 29 62 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A great opportunity to dive into the world of stories
L’événement LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-01-30 par Point d’accueil Sucé sur Erdre