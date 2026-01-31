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FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ Saint-Mars-du-Désert

FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ Saint-Mars-du-Désert dimanche 28 juin 2026.

Ville : 44850 Saint-Mars-du-Désert

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Saint-Mars-du-Désert

FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Une balade, des ateliers de découverte à découvrir
Cette manifestation permettra à chacun de se regrouper autour des sujets variés touchant à la nature, la biodiversité et à l’environnement.   .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   urbanisme@saintmarsdudesert.fr

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English :

A walk and discovery workshops to discover

L’événement FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-05-17 par Pays Erdre Canal Forêt

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