OBJECTIF MARE Saint-Mars-du-Désert
OBJECTIF MARE Saint-Mars-du-Désert samedi 6 juin 2026.
OBJECTIF MARE
Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Un moment privilégié en nature avec la LPO
Amphibiens et odonates sauront se montrer ! Une biodiversité riche .
Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire urbanisme@saintmarsdudesert.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A special moment in nature with the LPO
L’événement OBJECTIF MARE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-01-23 par Pays Erdre Canal Forêt