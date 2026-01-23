OBJECTIF MARE

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Un moment privilégié en nature avec la LPO

Amphibiens et odonates sauront se montrer ! Une biodiversité riche .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire urbanisme@saintmarsdudesert.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A special moment in nature with the LPO

L’événement OBJECTIF MARE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-01-23 par Pays Erdre Canal Forêt