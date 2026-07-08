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AGENDA · Saint-Victor-Malescours

Marché de Noël Saint-Victor-Malescours

dimanche 13 décembre 2026 · Saint-Victor-Malescours

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Sous la halle couverte
Ville
43140 Saint-Victor-Malescours
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Victor-Malescours

Marché de Noël

Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:30:00
fin : 2026-12-13 12:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Pour clôturer la saison, l’association des Paysans du Coin organise le marché de Noël.
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Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

To close the season, the Paysans du Coin association organizes a Christmas market.

L’événement Marché de Noël Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Loire Semène

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