Informations pratiques

Saint-Victor-Malescours

Marché de Noël

Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 09:30:00

fin : 2026-12-13 12:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Pour clôturer la saison, l’association des Paysans du Coin organise le marché de Noël.

.

Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To close the season, the Paysans du Coin association organizes a Christmas market.

L’événement Marché de Noël Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Loire Semène