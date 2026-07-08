Marché de Noël Saint-Victor-Malescours
dimanche 13 décembre 2026 · Saint-Victor-Malescours
Informations pratiques
Saint-Victor-Malescours
Marché de Noël
Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 09:30:00
fin : 2026-12-13 12:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Pour clôturer la saison, l’association des Paysans du Coin organise le marché de Noël.
.
Sous la halle couverte Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To close the season, the Paysans du Coin association organizes a Christmas market.
L’événement Marché de Noël Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Saint-Victor-Malescours (Haute-Loire)
- Poti’Rando Saint-Victor-Malescours 11 octobre 2026