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AGENDA · Arette

Marché de nuit Arette

vendredi 24 juillet 2026 · Arette

Marché de nuit Arette

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place des Poilus
Ville
64570 Arette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Arette

Marché de nuit

Place des Poilus Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Marché de producteurs et d’artisans animé par le groupe Awek .
Restauration sur place, composez votre menu ! Garbure, assiettes de pays, fromages et burgers fermiers, glaces artisanales…   .

Place des Poilus Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82 

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English : Marché de nuit

L’événement Marché de nuit Arette a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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