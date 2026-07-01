AGENDA · Arette
Marché de nuit Arette
vendredi 24 juillet 2026 · Arette
Informations pratiques
Arette
Marché de nuit
Place des Poilus Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Marché de producteurs et d’artisans animé par le groupe Awek .
Restauration sur place, composez votre menu ! Garbure, assiettes de pays, fromages et burgers fermiers, glaces artisanales… .
Place des Poilus Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de nuit
L’événement Marché de nuit Arette a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Arette (Pyrénées-Atlantiques)
- La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette 15 juillet 2026
- Sur les traces des marmottes Arette 15 juillet 2026
- Projection documentaire Les toits de Paris en Seine Centre culturel Ambille Arette 15 juillet 2026
- Balade à vélo électrique Rdv Office de tourisme Arette 16 juillet 2026
- Les livres au Vert, les lectures au bord de l’eau Espace ludique Vert à l’oeil Arette 16 juillet 2026