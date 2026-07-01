Informations pratiques

Arette

Marché de nuit

Place des Poilus Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Marché de producteurs et d’artisans animé par Giro Swing.

Restauration sur place, composez votre menu ! Garbure, assiettes de pays, fromages et burgers fermiers, glaces artisanales… .

Place des Poilus Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82

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English : Marché de nuit

L’événement Marché de nuit Arette a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn