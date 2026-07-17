Marche de nuit en chantant et en écoutant des poésies sur le thème de la Nuit, Église Saint-Martin, Vareilles

Informations pratiques

Marche de nuit en chantant et en écoutant des poésies sur le thème de la Nuit Samedi 19 septembre, 20h00 Église Saint-Martin Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Participez à une marche de nuit à la découverte des Calvaires du village de Vareilles en chantant et ecoutant des poésies sur le thème de la Nuit

Le départ se fera devant l’église Saint Martin, dont le Cheur et le clocher ont été recemment restaurés et retour à la salle des fêtes de Vareilles où sera servi une collation

Église Saint-Martin 70 rue du monument, 71800 Vareilles, France Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Participez à une marche de nuit à la découverte des Calvaires du village de Vareilles en chantant et ecoutant des poésies sur le thème de la Nuit

©Olivier Ginot