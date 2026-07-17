Visite de l’église romane du XII ème siècle dédiée à Saint Martin à Vareilles, Église Saint-Martin, Vareilles

Informations pratiques

Visite de l’église romane du XII ème siècle dédiée à Saint Martin à Vareilles 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église de Vareilles récemment restaurée : après avoir admiré son magnifique clocher à trois étages, surmonté d’une pyramide en pierre, dominant une charmante abside couverte de laves, vous pourrez descendre l’escalier sous le portail roman dans l’église où vous découvrirez un chœur roman épuré datant du XIIe siècle, avec sa coupole en trompe, ses chapiteaux sculptés, sa poutre de gloire.

Vous serez accueillis et guidés pour votre visite.

Église Saint-Martin 70 rue du monument, 71800 Vareilles, France Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Venez découvrir l’église de Vareilles récemment restaurée : après avoir admiré son magnifique clocher à trois étages, surmonté d’une pyramide en pierre, dominant une charmante abside couverte de vous…

© Olivier Ginot