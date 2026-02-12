Chemins en Fête rando pédestre Vareilles
Chemins en Fête rando pédestre Vareilles dimanche 4 octobre 2026.
Chemins en Fête rando pédestre
Salle des fêtes Vareilles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Cette année, la randonnée Chemins en Fête est organisée au départ de Vareilles.
Le club de rando Dans Noth Pas propose 3 circuits pédestres de 8 km, 14km et 20 km, avec pour différentes curiosités l’étang de la Chaume, le bois Cornu, le manoir de Montlebeau,…
Rando à allure libre sur parcours fléchés. Accueil à partir de 7h30. Départ à partir de 8h.
Collation au départ, ravitos sur les parcours, pot à l’arrivée.
Inscription possible sur place. .
Salle des fêtes Vareilles 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 85 35 73 dansnothpas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chemins en Fête rando pédestre
L’événement Chemins en Fête rando pédestre Vareilles a été mis à jour le 2026-02-09 par Creuse Tourisme