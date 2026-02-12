Chemins en Fête rando pédestre Vareilles

Chemins en Fête rando pédestre

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

2026-10-04

Cette année, la randonnée Chemins en Fête est organisée au départ de Vareilles.

Le club de rando Dans Noth Pas propose 3 circuits pédestres de 8 km, 14km et 20 km, avec pour différentes curiosités l’étang de la Chaume, le bois Cornu, le manoir de Montlebeau,…

Rando à allure libre sur parcours fléchés. Accueil à partir de 7h30. Départ à partir de 8h.

Collation au départ, ravitos sur les parcours, pot à l’arrivée.

Inscription possible sur place. .

Salle des fêtes Vareilles 23300 Creuse

