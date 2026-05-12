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Rendez-vous aux Jardins Vareilles

Rendez-vous aux Jardins Vareilles samedi 6 juin 2026.

Adresse : 80 route de Saint Christophe

Ville : 71800 Vareilles

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vareilles

Rendez-vous aux Jardins

80 route de Saint Christophe Vareilles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Dans le cadre des journées Rendez-vous aux jardins , visite du jardin de Pascal Delphin qui allie le métal et le végétal.   .

80 route de Saint Christophe Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 37 21 73  delphin.pascal@laposte.net

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English : Rendez-vous aux Jardins

L’événement Rendez-vous aux Jardins Vareilles a été mis à jour le 2026-05-12 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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