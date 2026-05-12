Rendez-vous aux Jardins Vareilles
Rendez-vous aux Jardins Vareilles samedi 6 juin 2026.
Vareilles
Rendez-vous aux Jardins
80 route de Saint Christophe Vareilles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre des journées Rendez-vous aux jardins , visite du jardin de Pascal Delphin qui allie le métal et le végétal. .
80 route de Saint Christophe Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 37 21 73 delphin.pascal@laposte.net
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English : Rendez-vous aux Jardins
L’événement Rendez-vous aux Jardins Vareilles a été mis à jour le 2026-05-12 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais