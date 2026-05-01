Vareilles

Concert choral La cabriole de Cenves

Eglise de Vareilles Vareilles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La Cabriole de Cenves est une chorale du Haut Beaujolais, comprenant une soixantaine de choristes, dirigés par Olivier Marcaud, talentueux et dynamique chef de cœur.

Le répertoire choisi et voté par les choristes fait de la Cabriole un groupe vocal atypique qui peut proposer un panel de chansons très varié dans différentes langues.

Chaque choriste essaie de donner le meilleur de lui-même, le chant offre de la joie, des rencontres, de la convivialité, pour le plaisir du public qui souvent ne résiste pas aux invitations de se joindre au chant… .

Eglise de Vareilles Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 59 14 83 daniel.debaumarchey@orange.fr

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English : Concert choral La cabriole de Cenves

L’événement Concert choral La cabriole de Cenves Vareilles a été mis à jour le 2026-04-27 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais