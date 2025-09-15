Voyage à travers la musique folk américaine Hôtel-Restaurant Domaine de Vareilles Vareilles

Hôtel-Restaurant Domaine de Vareilles Fontvieille Vareilles Creuse

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

2026-06-19

Un concert du duo John A.L. Society, qui partage avec le public des chansons folk, country, blues et trad américaines.

La plupart de ces chansons sont issues du répertoire patrimonial patiemment constitué par John Avery Lomax, qui enregistra des milliers de chansons durant ses pérégrinations à travers villages, fermes, champs, églises, prisons dans les années 30.

Restauration possible avant le spectacle à l’hôtel-restaurant du Domaine de Vareilles à la condition de réserver les repas auprès du restaurant (05 55 63 78 90). .

Hôtel-Restaurant Domaine de Vareilles Fontvieille Vareilles 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 78 90 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

L’événement Voyage à travers la musique folk américaine Vareilles a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays Sostranien