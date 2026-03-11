Marché de Nuit

Sous la Halle du Marché LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Profitez d’un marché de nuit estival.

Pour l’occasion vous trouverez, des produits de producteurs, des pièces d’artisanat d’art, décoration et animations……

Animation musicale.

Jeux pour enfants, restauration et buvette sur place.

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Sous la Halle du Marché LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 21 32

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English :

Enjoy a summer night market.

For the occasion, you’ll find producers’ products, arts and crafts, decoration and entertainment……

Musical entertainment.

Children’s games, food and refreshments on site.

L’événement Marché de Nuit La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65