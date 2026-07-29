AGENDA · La Barthe-de-Neste
Vide grenier LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste
dimanche 13 septembre 2026 · LA BARTHE-DE-NESTE · La Barthe-de-Neste
Informations pratiques
La Barthe-de-Neste
Vide grenier
LA BARTHE-DE-NESTE A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
3 € le ml, table fournie.
Réservation au 06 22 98 08 80.
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LA BARTHE-DE-NESTE A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 98 08 80
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English :
3? per ml; table provided.
Reservations at 06 22 98 08 80.
L’événement Vide grenier La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65