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Vide grenier LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste

dimanche 13 septembre 2026 · LA BARTHE-DE-NESTE · La Barthe-de-Neste

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
LA BARTHE-DE-NESTE
Adresse
A la salle des fêtes
Ville
65250 La Barthe-de-Neste
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

La Barthe-de-Neste

Vide grenier

LA BARTHE-DE-NESTE A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

3 € le ml, table fournie.
Réservation au 06 22 98 08 80.
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LA BARTHE-DE-NESTE A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 98 08 80 

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English :

3? per ml; table provided.
Reservations at 06 22 98 08 80.

L’événement Vide grenier La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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