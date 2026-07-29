Vide grenier LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste

dimanche 13 septembre 2026 · LA BARTHE-DE-NESTE · La Barthe-de-Neste

Informations pratiques

La Barthe-de-Neste

Vide grenier

LA BARTHE-DE-NESTE A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

3 € le ml, table fournie.

Réservation au 06 22 98 08 80.

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LA BARTHE-DE-NESTE A la salle des fêtes La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 98 08 80

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English :

3? per ml; table provided.

Reservations at 06 22 98 08 80.

L’événement Vide grenier La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65