Marché de Pâques Place Dom Calmet Senones

Marché de Pâques

Place Dom Calmet Cloitre de l’Abbaye Senones Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 20:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Marché de pâques dans le cloitre de l’abbaye dans les chalets et dans la salle des moines d’Ecotex.

Chasse aux œufs, mini ferme, jeux en bois, concert, buvette et restauration sur place.

A ne pas rater !Tout public

0 .

Place Dom Calmet Cloitre de l’Abbaye Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 31 23 75 23 senonesenfete@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Easter market in the abbey cloister, in the chalets and in the Ecotex monks’ hall.

Egg hunt, mini-farm, wooden games, concert, refreshments and food on site.

Not to be missed!

L’événement Marché de Pâques Senones a été mis à jour le 2026-03-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES