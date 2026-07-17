Informations pratiques

Tarascon-sur-Ariège

Marché de plein vent

Place Félix Garrigou Tarascon-sur-Ariège Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 07:00:00

fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-15

Faire un petit tour, flâner au marché…

Navette gratuite assurant la montée/descente de Place Jean Jaurès/Vieille ville

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Place Félix Garrigou Tarascon-sur-Ariège 09400 Ariège Occitanie +33 5 34 09 88 88 mairie@mairie-tarascon.com

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English : Open-air market

Take a short walk, stroll through the market…

Free shuttle service running between Place Jean Jaurès and the Old Town

L’événement Marché de plein vent Tarascon-sur-Ariège a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises