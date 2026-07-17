Marché de plein vent Tarascon-sur-Ariège
samedi 1 août 2026 · Tarascon-sur-Ariège
Informations pratiques
Tarascon-sur-Ariège
Marché de plein vent
Place Félix Garrigou Tarascon-sur-Ariège Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 07:00:00
fin : 2026-08-15 13:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-15
Faire un petit tour, flâner au marché…
Navette gratuite assurant la montée/descente de Place Jean Jaurès/Vieille ville
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Place Félix Garrigou Tarascon-sur-Ariège 09400 Ariège Occitanie +33 5 34 09 88 88 mairie@mairie-tarascon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open-air market
Take a short walk, stroll through the market…
Free shuttle service running between Place Jean Jaurès and the Old Town
L’événement Marché de plein vent Tarascon-sur-Ariège a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises