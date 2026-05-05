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Marché de potiers Parking de l’école bilingue Pabu

Marché de potiers Parking de l’école bilingue Pabu samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Parking de l'école bilingue

Adresse : 22 Rue de l'Église

Ville : 22200 Pabu

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Pabu

Marché de potiers

Parking de l’école bilingue 22 Rue de l’Église Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

30 exposants seront présents. Au programme, animations, conférence t visite de la maison des potiers. Samedi, de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.   .

Parking de l’école bilingue 22 Rue de l’Église Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Marché de potiers Pabu a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol