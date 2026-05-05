Marché de potiers Parking de l’école bilingue Pabu
Marché de potiers Parking de l’école bilingue Pabu samedi 12 septembre 2026.
Pabu
Marché de potiers
Parking de l’école bilingue 22 Rue de l’Église Pabu Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
30 exposants seront présents. Au programme, animations, conférence t visite de la maison des potiers. Samedi, de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. .
Parking de l’école bilingue 22 Rue de l’Église Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Marché de potiers Pabu a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol