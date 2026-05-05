Marché de potiers Parking de l’école bilingue Pabu

Pabu

Marché de potiers

Parking de l’école bilingue 22 Rue de l’Église Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

30 exposants seront présents. Au programme, animations, conférence t visite de la maison des potiers. Samedi, de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. .

Parking de l’école bilingue 22 Rue de l’Église Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché de potiers Pabu a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol