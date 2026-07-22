La marche, souffle et douceur Rives du Trieux. Épicerie Champ Libre Pabu

Informations pratiques

Pabu

La marche, souffle et douceur Rives du Trieux.

Épicerie Champ Libre 86 Rue de l’Armor Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:30:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Tous les jeudis du 30 juillet au 20 août.

Offrez-vous une parenthèse de bien-être en pleine nature, le long des rives paisibles du Trieux à Pabu. Lors de cet atelier, vous découvrirez une manière nouvelle et consciencieuse de marcher, la marche Afghane, où chaque pas s’accorde au souffle, pour retrouver énergie, calme et présence. Une respiration guidée pour oxygéner le corps et apaiser l’esprit. Une marche douce, accessible à tous, dans un cadre naturel ressourçant. Un moment de convivialité pour conclure, autour d’une dégustation gourmande, en terrasse à l’épicerie Champ libre ! .

Épicerie Champ Libre 86 Rue de l’Armor Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 81 58 79 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La marche, souffle et douceur Rives du Trieux. Pabu a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol