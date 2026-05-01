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Marché de printemps aux Hayes, La Roche – « Le Gouffre », Les Hayes

Marché de printemps aux Hayes, La Roche – « Le Gouffre », Les Hayes

Marché de printemps aux Hayes, La Roche – « Le Gouffre », Les Hayes vendredi 1 mai 2026.

Lieu : La Roche - "Le Gouffre"

Adresse : 41800 Les Hayes

Ville : 41800 Les Hayes

Département : Loir-et-Cher

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : Gratuit

Marché de printemps aux Hayes Vendredi 1 mai, 00h00 La Roche – « Le Gouffre » Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Présence d’artisans et commerçants. Marché de printemps aux Hayes. Artisans et commerçants, buvette, harengs grillés pomme de terre. Assiette d’huitres et son verre de vin blanc (attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération).

La Roche – « Le Gouffre » 41800 Les Hayes Les Hayes 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 46 14 34 »}]
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