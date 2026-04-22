Marché de printemps de créateurs et brocanteurs Beaulieu-lès-Loches
Marché de printemps de créateurs et brocanteurs Beaulieu-lès-Loches dimanche 3 mai 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Marché de printemps de créateurs et brocanteurs
1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Une cinquantaine de créateurs et une quinzaine de brocanteurs vous attendent !
Deux foodtrucks seront là pour vous permettre de vous rassasier après avoir déambulé parmi les stands.
Il fera beau, nous vous attendons !
Une cinquantaine de créateurs et une quinzaine de brocanteurs vous attendent !
Deux foodtrucks seront là pour vous permettre de vous rassasier après avoir déambulé parmi les stands.
Il fera beau, nous vous attendons ! .
1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 87 80 37 62 lescourantsdarts.beaulieu@gmail.com
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English :
Some fifty designers and fifteen second-hand dealers await you!
Two foodtrucks will be on hand to fill you up after your stroll through the stands.
We look forward to seeing you there!
L’événement Marché de printemps de créateurs et brocanteurs Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-04-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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