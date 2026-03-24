Printemps du Papier 5ème édition Beaulieu-lès-Loches
Printemps du Papier 5ème édition Beaulieu-lès-Loches vendredi 15 mai 2026.
Printemps du Papier 5ème édition
Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 11:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-15
45 artistes et artisans partageront leur savoir-faire. Sculptures, gravures, sérigraphie, typographie, calligraphie, installations contemporaines, le papier se décline sous toutes ses formes.
Ateliers et démonstrations inviteront le public à découvrir la richesse de ce matériaux.
Pour cette 5ème édition, 45 artistes et artisans partageront leurs savoir-faire et leur vision du papier. Les invitées d’honneur, Florence Le Maux et Natalia Jaime-Cortez apporteront leurs regards singuliers. Sculptures, gravures, sérigraphie, typographie, calligraphie, installations contemporaines, le papier se décline sous toutes ses formes. Des créateurs locaux et artistes venus d’autres régions enrichiront la diversité des propositions. Au cœur de l’événement, les artistes font du papier un véritable pont entre tradition et modernité, entre patrimoine et innovation. Ateliers de pratique artistique ouverts, démonstrations en direct et moments participatifs viendront rythmer cet événement, invitant le public à découvrir la richesse de ce matériaux. .
Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 46 04 54 outrevoir@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
45 artists and craftspeople share their know-how. Sculptures, engravings, silkscreen printing, typography, calligraphy, contemporary installations paper comes in all shapes and sizes.
Workshops and demonstrations invite the public to discover the richness of this material.
L’événement Printemps du Papier 5ème édition Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
Prochains événements à Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire)
- Equinoxe Beaulieu-lès-Loches — 28 mars 2026
- Concert de printemps Beaulieu-lès-Loches — 29 mars 2026
- Scène ouverte avec la boîte à talents Beaulieu-lès-Loches — 3 avril 2026
- Exposition du Concours Régional des Ateliers d’Art de France Beaulieu-lès-Loches — 4 avril 2026
- Lady Groovie en concert Beaulieu-lès-Loches — 4 avril 2026