Printemps du Papier 5ème édition

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 11:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15

45 artistes et artisans partageront leur savoir-faire. Sculptures, gravures, sérigraphie, typographie, calligraphie, installations contemporaines, le papier se décline sous toutes ses formes.

Ateliers et démonstrations inviteront le public à découvrir la richesse de ce matériaux.

Pour cette 5ème édition, 45 artistes et artisans partageront leurs savoir-faire et leur vision du papier. Les invitées d’honneur, Florence Le Maux et Natalia Jaime-Cortez apporteront leurs regards singuliers. Sculptures, gravures, sérigraphie, typographie, calligraphie, installations contemporaines, le papier se décline sous toutes ses formes. Des créateurs locaux et artistes venus d’autres régions enrichiront la diversité des propositions. Au cœur de l’événement, les artistes font du papier un véritable pont entre tradition et modernité, entre patrimoine et innovation. Ateliers de pratique artistique ouverts, démonstrations en direct et moments participatifs viendront rythmer cet événement, invitant le public à découvrir la richesse de ce matériaux. .

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 15 46 04 54 outrevoir@gmail.com

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English :

45 artists and craftspeople share their know-how. Sculptures, engravings, silkscreen printing, typography, calligraphy, contemporary installations paper comes in all shapes and sizes.

Workshops and demonstrations invite the public to discover the richness of this material.

L’événement Printemps du Papier 5ème édition Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire