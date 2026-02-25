Soirée musicale Beaulieu-lès-Loches

Soirée musicale

Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’Ensemble Vocal les Baladins, avec ses plus de 50 choristes dirigés par Pierre Mauduit, vous propose une soirée musicale classique, contemporain, chants du monde, un répertoire varié qui met en valeur la polyphonie !

Rue Foulques Nerra Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 52 80 92 baladins37@gmail.com

English :

The Ensemble Vocal les Baladins, with over 50 singers directed by Pierre Mauduit, offers a musical evening of classical, contemporary and world music, with a varied repertoire that highlights polyphony!

