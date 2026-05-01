Concert piano voix avec aNa Beaulieu-lès-Loches
Concert piano voix avec aNa Beaulieu-lès-Loches dimanche 24 mai 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Concert piano voix avec aNa
2 Rue Sainte-Barbe Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
aNa, autrice/compositrice/interprète chante ses chansons en s’accompagnant au piano.
Ce sont des chansons à texte, slams et musiques instrumentales.
aNa, autrice/compositrice/interprète chante ses chansons en s’accompagnant au piano.
Ce sont des chansons à texte, slams et musiques instrumentales. .
2 Rue Sainte-Barbe Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr
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English :
aNa, singer/songwriter, sings her songs accompanied by the piano.
These are text songs, slams and instrumental music.
L’événement Concert piano voix avec aNa Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire