Beaulieu-lès-Loches

Concert piano voix avec aNa

2 Rue Sainte-Barbe Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

aNa, autrice/compositrice/interprète chante ses chansons en s’accompagnant au piano.

Ce sont des chansons à texte, slams et musiques instrumentales.

aNa, autrice/compositrice/interprète chante ses chansons en s’accompagnant au piano.

Ce sont des chansons à texte, slams et musiques instrumentales. .

2 Rue Sainte-Barbe Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

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English :

aNa, singer/songwriter, sings her songs accompanied by the piano.

These are text songs, slams and instrumental music.

L’événement Concert piano voix avec aNa Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire