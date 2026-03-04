Mr Fred en concert Beaulieu-lès-Loches
Mr Fred en concert Beaulieu-lès-Loches samedi 30 mai 2026.
Mr Fred en concert
Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Blues, rock, variété.
Blues, rock, variété. .
Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10 baptistemassart.pro@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blues, rock, variety.
L’événement Mr Fred en concert Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire