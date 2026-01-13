Brocante de la Trinité

6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Grande brocante estivale de professionnels et particuliers. Un beau moment de convivialité !

Grande brocante estivale de professionnels et particuliers. Un beau moment de convivialité ! .

6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big summer flea market for professionals and individuals. A great moment of conviviality!

L’événement Brocante de la Trinité Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT 37