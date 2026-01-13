Brocante de la Trinité Beaulieu-lès-Loches
Brocante de la Trinité Beaulieu-lès-Loches dimanche 31 mai 2026.
Brocante de la Trinité
6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Grande brocante estivale de professionnels et particuliers. Un beau moment de convivialité !
6 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 94
English :
Big summer flea market for professionals and individuals. A great moment of conviviality!
