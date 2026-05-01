Conférence autour des huiles essentielles Beaulieu-lès-Loches
Conférence autour des huiles essentielles Beaulieu-lès-Loches dimanche 31 mai 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Conférence autour des huiles essentielles
2 Rue Sainte-Barbe Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez profiter d’une conférence sur les huiles essentielles avec Anne Marie Taillé, formée en aromathérapie.
Vous pourrez apprendre à constituer votre kit de secours naturel pour vos escapades estivales ! Un petit livret vous sera offert en fin de conférence.
Venez profiter d’une conférence sur les huiles essentielles avec Anne Marie Taillé, formée en aromathérapie.
Vous pourrez apprendre à constituer votre kit de secours naturel pour vos escapades estivales ! Un petit livret vous sera offert en fin de conférence. .
2 Rue Sainte-Barbe Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr
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English :
Come and enjoy a talk on essential oils with Anne Marie Taillé, trained in aromatherapy.
You’ll learn how to put together your own natural first-aid kit for your summer escapades! A small booklet will be offered at the end of the talk.
L’événement Conférence autour des huiles essentielles Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire