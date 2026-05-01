Beaulieu-lès-Loches

Conférence autour des huiles essentielles

2 Rue Sainte-Barbe Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez profiter d’une conférence sur les huiles essentielles avec Anne Marie Taillé, formée en aromathérapie.

Vous pourrez apprendre à constituer votre kit de secours naturel pour vos escapades estivales ! Un petit livret vous sera offert en fin de conférence.

Venez profiter d’une conférence sur les huiles essentielles avec Anne Marie Taillé, formée en aromathérapie.

Vous pourrez apprendre à constituer votre kit de secours naturel pour vos escapades estivales ! Un petit livret vous sera offert en fin de conférence. .

2 Rue Sainte-Barbe Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a talk on essential oils with Anne Marie Taillé, trained in aromatherapy.

You’ll learn how to put together your own natural first-aid kit for your summer escapades! A small booklet will be offered at the end of the talk.

L’événement Conférence autour des huiles essentielles Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire