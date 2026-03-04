Scène ouverte avec la boîte à talents Beaulieu-lès-Loches

Scène ouverte avec la boîte à talents

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-04-03 20:30:00

2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04

Scène ouverte chant, musique…

Sur inscription.

Scène ouverte chant, musique… .

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10 baptistemassart.pro@gmail.com

Open stage: singing, music…

Registration required.

