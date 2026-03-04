Scène ouverte avec la boîte à talents Beaulieu-lès-Loches
Scène ouverte avec la boîte à talents Beaulieu-lès-Loches vendredi 3 avril 2026.
Scène ouverte avec la boîte à talents
Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04
Scène ouverte chant, musique…
Sur inscription.
Scène ouverte chant, musique… .
Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10 baptistemassart.pro@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open stage: singing, music…
Registration required.
L’événement Scène ouverte avec la boîte à talents Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire