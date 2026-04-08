Jouillat

Marché de Printemps et vide-greniers

Jouillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Marché de printemps organisé par le comité des fêtes de Jouillat.

Vide-grenier, producteurs, commerçants, artisans.

Repas Tête de veau, fromage et dessert.

Buvette et restauration sur place .

Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 22 00 21

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English : Marché de Printemps et vide-greniers

L’événement Marché de Printemps et vide-greniers Jouillat a été mis à jour le 2026-04-08 par Creuse Tourisme