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Marché de Printemps et vide-greniers Jouillat

Marché de Printemps et vide-greniers Jouillat

Marché de Printemps et vide-greniers Jouillat dimanche 3 mai 2026.

Ville : 23220 Jouillat

Département : Creuse

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Jouillat

Marché de Printemps et vide-greniers

Jouillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Marché de printemps organisé par le comité des fêtes de Jouillat.
Vide-grenier, producteurs, commerçants, artisans.
Repas Tête de veau, fromage et dessert.
Buvette et restauration sur place   .

Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 22 00 21 

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English : Marché de Printemps et vide-greniers

L’événement Marché de Printemps et vide-greniers Jouillat a été mis à jour le 2026-04-08 par Creuse Tourisme

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