Marché de Printemps et vide-greniers Jouillat
Marché de Printemps et vide-greniers Jouillat dimanche 3 mai 2026.
Jouillat
Marché de Printemps et vide-greniers
Jouillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Marché de printemps organisé par le comité des fêtes de Jouillat.
Vide-grenier, producteurs, commerçants, artisans.
Repas Tête de veau, fromage et dessert.
Buvette et restauration sur place .
Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 22 00 21
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English : Marché de Printemps et vide-greniers
L’événement Marché de Printemps et vide-greniers Jouillat a été mis à jour le 2026-04-08 par Creuse Tourisme