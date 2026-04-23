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Marché de Printemps École Saint-Louis de Gonzague Joué-sur-Erdre

Marché de Printemps École Saint-Louis de Gonzague Joué-sur-Erdre jeudi 7 mai 2026.

Lieu : École Saint-Louis de Gonzague

Adresse : L'Auvinière

Ville : 44440 Joué-sur-Erdre

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Joué-sur-Erdre

Marché de Printemps

École Saint-Louis de Gonzague L’Auvinière Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Venez au marché de Printemps à l’école Saint-Louis de Gonzague le jeudi 7 mai à Joué-sur-Erdre.
Au programme
-Vente de plantes et de fleurs
-Bricolage des enfants
-Vente de pommes et de jus
-Tombola
-Dégustation et vente de saucisson
-Concours de dessin

Organisé par l’APEL.   .

École Saint-Louis de Gonzague L’Auvinière Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Come to the Spring Market at the Saint-Louis de Gonzague school on Thursday May 7 in Joué-sur-Erdre.

L’événement Marché de Printemps Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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