Marché de Printemps École Saint-Louis de Gonzague Joué-sur-Erdre

Joué-sur-Erdre

Marché de Printemps

École Saint-Louis de Gonzague L’Auvinière Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Venez au marché de Printemps à l’école Saint-Louis de Gonzague le jeudi 7 mai à Joué-sur-Erdre.

Au programme

-Vente de plantes et de fleurs

-Bricolage des enfants

-Vente de pommes et de jus

-Tombola

-Dégustation et vente de saucisson

-Concours de dessin

Organisé par l’APEL. .

École Saint-Louis de Gonzague L’Auvinière Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Come to the Spring Market at the Saint-Louis de Gonzague school on Thursday May 7 in Joué-sur-Erdre.

L’événement Marché de Printemps Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis