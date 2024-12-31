Marché de producteur | Alleyras Alleyras
Marché de producteur | Alleyras Alleyras vendredi 15 mai 2026.
Marché de producteur | Alleyras
Place de l’Eglise Alleyras Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-09-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Le petit marché d’Alleyras a lieu tous les jeudis de 18h à 20h.
Retrouvez François et ses légumes cultivés sur la commune.
.
Place de l’Eglise Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 56 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The small Alleyras market takes place every Thursday from 6pm to 8pm.
Meet François and his home-grown vegetables.
L’événement Marché de producteur | Alleyras Alleyras a été mis à jour le 2024-12-31 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire