Marché de producteur | Alleyras Alleyras

Marché de producteur | Alleyras

Place de l’Eglise Alleyras Haute-Loire

Début : Jeudi 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-09-30 20:00:00

2026-05-15

Le petit marché d’Alleyras a lieu tous les jeudis de 18h à 20h.

Retrouvez François et ses légumes cultivés sur la commune.

Place de l’Eglise Alleyras 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 56 67

English :

The small Alleyras market takes place every Thursday from 6pm to 8pm.

Meet François and his home-grown vegetables.

