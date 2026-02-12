AGENDA · Chasseneuil-du-Poitou
Marché de Producteurs Chasseneuil Chasseneuil-du-Poitou
jeudi 17 septembre 2026 · Chasseneuil-du-Poitou
Informations pratiques
Chasseneuil-du-Poitou
Marché de Producteurs Chasseneuil
Avenue Blaise Pascal Chasseneuil-du-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 16:00:00
fin : 2026-09-17 23:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Marché de Producteurs .
Avenue Blaise Pascal Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 74 74
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English : Marché de Producteurs Chasseneuil
L’événement Marché de Producteurs Chasseneuil Chasseneuil-du-Poitou a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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