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Marché de Producteurs Chasseneuil Chasseneuil-du-Poitou

jeudi 17 septembre 2026 · Chasseneuil-du-Poitou

Marché de Producteurs Chasseneuil Chasseneuil-du-Poitou

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Avenue Blaise Pascal
Ville
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Département
Vienne
Tarif

Chasseneuil-du-Poitou

Marché de Producteurs Chasseneuil

Avenue Blaise Pascal Chasseneuil-du-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 16:00:00
fin : 2026-09-17 23:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Marché de Producteurs   .

Avenue Blaise Pascal Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 74 74 

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English : Marché de Producteurs Chasseneuil

L’événement Marché de Producteurs Chasseneuil Chasseneuil-du-Poitou a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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