Informations pratiques

Chasseneuil-du-Poitou

Marché de Producteurs Chasseneuil

Avenue Blaise Pascal Chasseneuil-du-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 16:00:00

fin : 2026-09-17 23:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Marché de Producteurs .

Avenue Blaise Pascal Chasseneuil-du-Poitou 86360 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 74 74

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English : Marché de Producteurs Chasseneuil

L’événement Marché de Producteurs Chasseneuil Chasseneuil-du-Poitou a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne