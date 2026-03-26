Marché de producteurs et artisans Les mardis Pont-de-Poitte Place de la Fontaine Pont-de-Poitte
Marché de producteurs et artisans Les mardis Pont-de-Poitte Place de la Fontaine Pont-de-Poitte mardi 7 juillet 2026.
Marché de producteurs et artisans Les mardis Pont-de-Poitte
Place de la Fontaine Centre du village Pont-de-Poitte Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Marchés de producteurs et d’artisans tous les mardis soir du 07/07 au 25/08.
Restauration et buvette sur place, démonstration d’artisans, animations familiales et musicales. .
Place de la Fontaine Centre du village Pont-de-Poitte 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 30 01 mairie@pontdepoitte.com
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English : Marché de producteurs et artisans Les mardis Pont-de-Poitte
L’événement Marché de producteurs et artisans Les mardis Pont-de-Poitte Pont-de-Poitte a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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