Marché de producteurs Place du blé Laruns
mardi 18 août 2026 · Place du blé · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Marché de producteurs
Place du blé Fronton Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Le Marché des Producteurs fait son grand retour le mardi 18 août à partir de 18h au fronton de Laruns!
Venez rencontrer les producteurs locaux, découvrir des produits du terroir et profiter d’une soirée conviviale.
Buvette du Comité des Fêtes sur place pour partager un bon moment en famille ou entre amis ! .
Place du blé Fronton Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine feteslaruns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de producteurs
L’événement Marché de producteurs Laruns a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)
- Cinéma Laruns Kayara princesse Inca Rue de la Gare Laruns 3 août 2026
- Cinéma Laruns PETITS CONTES SOUS L’OCEAN Laruns 3 août 2026
- Festi-famille Laruns 3 août 2026
- Concert Béarnais Rue Ayguebere Laruns 3 août 2026
- Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat Laruns 4 août 2026