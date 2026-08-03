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Marché de producteurs Place du blé Laruns

mardi 18 août 2026 · Place du blé · Laruns

Marché de producteurs Place du blé Laruns

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place du blé
Adresse
Fronton
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruns

Marché de producteurs

Place du blé Fronton Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Le Marché des Producteurs fait son grand retour le mardi 18 août à partir de 18h au fronton de Laruns!
Venez rencontrer les producteurs locaux, découvrir des produits du terroir et profiter d’une soirée conviviale.
Buvette du Comité des Fêtes sur place pour partager un bon moment en famille ou entre amis !   .

Place du blé Fronton Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   feteslaruns@gmail.com

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Laruns a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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