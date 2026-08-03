Marché de producteurs Place du blé Laruns

Informations pratiques

Laruns

Marché de producteurs

Place du blé Fronton Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Le Marché des Producteurs fait son grand retour le mardi 18 août à partir de 18h au fronton de Laruns!

Venez rencontrer les producteurs locaux, découvrir des produits du terroir et profiter d’une soirée conviviale.

Buvette du Comité des Fêtes sur place pour partager un bon moment en famille ou entre amis ! .

Place du blé Fronton Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine feteslaruns@gmail.com

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Laruns a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées