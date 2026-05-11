Bétête

Marché de producteurs locaux de Bétête

Salle des Fêtes Bétête Bétête Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marché de producteurs locaux. Exposition jeu sur les jeux traditionnels en bois. Buvette et pizza truck. .

Salle des Fêtes Bétête Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52 daniele23270@gmail.com

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English : Marché de producteurs locaux de Bétête

L’événement Marché de producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2026-05-11 par Creuse Confluence Tourisme