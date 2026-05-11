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Marché de producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête

Marché de producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête

Marché de producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Bétête

Ville : 23270 Bétête

Département : Creuse

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bétête

Marché de producteurs locaux de Bétête

Salle des Fêtes Bétête Bétête Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Marché de producteurs locaux. Exposition jeu sur les jeux traditionnels en bois. Buvette et pizza truck.   .

Salle des Fêtes Bétête Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52  daniele23270@gmail.com

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English : Marché de producteurs locaux de Bétête

L’événement Marché de producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2026-05-11 par Creuse Confluence Tourisme

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