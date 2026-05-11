Marché de producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête
Marché de producteurs locaux de Bétête Salle des Fêtes Bétête dimanche 7 juin 2026.
Bétête
Marché de producteurs locaux de Bétête
Salle des Fêtes Bétête Bétête Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Marché de producteurs locaux. Exposition jeu sur les jeux traditionnels en bois. Buvette et pizza truck. .
Salle des Fêtes Bétête Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 37 95 52 daniele23270@gmail.com
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English : Marché de producteurs locaux de Bétête
L’événement Marché de producteurs locaux de Bétête Bétête a été mis à jour le 2026-05-11 par Creuse Confluence Tourisme
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