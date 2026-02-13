Marché de producteurs mensuel Montreuillon
Marché de producteurs mensuel Montreuillon vendredi 6 mars 2026.
Marché de producteurs mensuel
Place de l’Euro Montreuillon Nièvre
Début : 2026-03-06 17:00:00
fin : 2026-11-06 21:59:00
2026-03-06 2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04
Marché de producteurs mensuel, tous les premiers vendredis de chaque mois de 16h à 19h.
Retrouvez des producteurs locaux, des produits de bouche et de l’artisanat. .
Place de l’Euro Montreuillon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 72 41 mairie-montreuillon@orange.fr
