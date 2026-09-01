Marché de producteurs Munchhouse
mardi 15 septembre 2026 · Munchhouse
Informations pratiques
Munchhouse
Marché de producteurs
Place de l’Eglise Munchhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 17:00:00
fin : 2026-12-15 20:00:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-10-20 2026-11-17 2026-12-15
Vous pourrez trouver des produits frais et partager un moment convivial !
Envie de douceurs salées et sucrées, produits localement par des artisans ?
Vous pourrez trouver des produits frais et partager un moment convivial !
Présence de
– Sandra Riegel, maraîchère
– Parad’ice, vendeuse de glace
– les délices de Maître Walter, boulanger-pâtissier
– J-cuisine, boucher-traiteur
– ferme Roess, fromager
– Jean-Marc Laurent, apiculteur
– Just’Une, brasseur. .
Place de l’Eglise Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 07
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English :
You’ll be able to find fresh produce and share a convivial moment!
L’événement Marché de producteurs Munchhouse a été mis à jour le 2026-03-30 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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