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AGENDA · Munchhouse

Messe de Noël Munchhouse

jeudi 24 décembre 2026 · Munchhouse

Informations pratiques

Début
jeudi 24 décembre 2026
Fin
jeudi 24 décembre 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
68740 Munchhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Munchhouse

Messe de Noël

Munchhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24 17:30:00
fin : 2026-12-24

Date(s) :
2026-12-24

0  .

Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 07 

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English :

L’événement Messe de Noël Munchhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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