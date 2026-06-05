Marché de Producteurs Saint-Lyphard dans l’assiette Saint-Lyphard
Marché de Producteurs Saint-Lyphard dans l’assiette Saint-Lyphard vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Lyphard
Marché de Producteurs Saint-Lyphard dans l’assiette
Place de l’église Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-21
Marché de producteurs, animations et repas festif en musique !
Découvrez et dégustez des spécialités 100% locales. Nos producteurs ont du talent !
Des barbecues et de grandes tables seront installés pour vous permettre de déguster vos achats du
marché, le tout dans une ambiance musicale et décontractée !
N’oubliez pas vos couverts !
En accès libre .
Place de l’église Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 08 communication@mairie-saint-lyphard.fr
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L’événement Marché de Producteurs Saint-Lyphard dans l’assiette Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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