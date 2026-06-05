Saint-Lyphard

Marché de Producteurs Saint-Lyphard dans l’assiette

Place de l’église Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-21

Marché de producteurs, animations et repas festif en musique !

Découvrez et dégustez des spécialités 100% locales. Nos producteurs ont du talent !

Des barbecues et de grandes tables seront installés pour vous permettre de déguster vos achats du

marché, le tout dans une ambiance musicale et décontractée !

N’oubliez pas vos couverts !

En accès libre .

Place de l’église Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 08 communication@mairie-saint-lyphard.fr

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English :

L’événement Marché de Producteurs Saint-Lyphard dans l’assiette Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44