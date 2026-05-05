MARCHÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS Saint-André-de-Sangonis

Saint-André-de-Sangonis

MARCHÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS

Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-12 2026-05-15 2026-05-17 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-29 2026-05-31 2026-06-02 2026-06-05 2026-06-07 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-14 2026-06-16 2026-06-19

Marché Traditionnel de Saint-André-de-Sangonis

Marché installé sous les platanes en saison, producteurs en circuit court uniquement,

journée à thèmes. Artistes et artisans viennent apporter leur touche de créativité.

Tous les

– Mardi (2 exposants)

– Vendredi (35 exposants)

– Dimanche (12 exposants)

De 7h30 à 13h sur le cours de la place derrière la Mairie.

Marché Traditionnel de Saint-André-de-Sangonis

Marché installé sous les platanes en saison, producteurs en circuit court uniquement,

journée à thèmes. Artistes et artisans viennent apporter leur touche de créativité.

Tous les

– Mardi (2 exposants)

– Vendredi (35 exposants)

– Dimanche (12 exposants)

De 7h30 à 13h sur le cours de la place derrière la Mairie.

Producteurs bio

• La Meule Pains bio variés au levain naturel, gamme pauvre en gluten, gamme

gourmande sucrée ou salée, gamme classique. Viennoiseries et brioches pur

beurre à l’ancienne bio, fougasses bio.

• BioElsa Légumes (aubergines, fèves, petits pois, salades, carottes, poireaux,

navets, radis, pommes de terre, oignons, échalotes, épinards, roquette,

poivrons, tomates, panais, betteraves, choux, céleris, concombres, courgettes,

courges, persil, haricots verts, arroche), fruits (fraises, framboises, melons,

fleurs comestibles).

Marché installé sous les platanes en saison, producteurs en circuit court uniquement,

journée à thèmes. Artistes et artisans viennent apporter leur touche de créativité. .

Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 00 60

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English : MARCHÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS

Saint-André-de-Sangonis Traditional Market

Market set up under the plane trees in season, with short-circuit producers only,

theme days. Artists and craftsmen bring their creative touch.

Every

– Tuesday (2 exhibitors)

– Friday (35 exhibitors)

– Sunday (12 exhibitors)

From 7.30 a.m. to 1 p.m. on the square behind the town hall.

L’événement MARCHÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT