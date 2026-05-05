MARCHÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS Saint-André-de-Sangonis
MARCHÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS Saint-André-de-Sangonis mardi 5 mai 2026.
Saint-André-de-Sangonis
MARCHÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS
Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-12 2026-05-15 2026-05-17 2026-05-19 2026-05-22 2026-05-24 2026-05-26 2026-05-29 2026-05-31 2026-06-02 2026-06-05 2026-06-07 2026-06-09 2026-06-12 2026-06-14 2026-06-16 2026-06-19
Marché Traditionnel de Saint-André-de-Sangonis
Marché installé sous les platanes en saison, producteurs en circuit court uniquement,
journée à thèmes. Artistes et artisans viennent apporter leur touche de créativité.
Tous les
– Mardi (2 exposants)
– Vendredi (35 exposants)
– Dimanche (12 exposants)
De 7h30 à 13h sur le cours de la place derrière la Mairie.
Marché Traditionnel de Saint-André-de-Sangonis
Marché installé sous les platanes en saison, producteurs en circuit court uniquement,
journée à thèmes. Artistes et artisans viennent apporter leur touche de créativité.
Tous les
– Mardi (2 exposants)
– Vendredi (35 exposants)
– Dimanche (12 exposants)
De 7h30 à 13h sur le cours de la place derrière la Mairie.
Producteurs bio
• La Meule Pains bio variés au levain naturel, gamme pauvre en gluten, gamme
gourmande sucrée ou salée, gamme classique. Viennoiseries et brioches pur
beurre à l’ancienne bio, fougasses bio.
• BioElsa Légumes (aubergines, fèves, petits pois, salades, carottes, poireaux,
navets, radis, pommes de terre, oignons, échalotes, épinards, roquette,
poivrons, tomates, panais, betteraves, choux, céleris, concombres, courgettes,
courges, persil, haricots verts, arroche), fruits (fraises, framboises, melons,
fleurs comestibles).
Marché installé sous les platanes en saison, producteurs en circuit court uniquement,
journée à thèmes. Artistes et artisans viennent apporter leur touche de créativité. .
Cours de la Place Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 00 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MARCHÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS
Saint-André-de-Sangonis Traditional Market
Market set up under the plane trees in season, with short-circuit producers only,
theme days. Artists and craftsmen bring their creative touch.
Every
– Tuesday (2 exhibitors)
– Friday (35 exhibitors)
– Sunday (12 exhibitors)
From 7.30 a.m. to 1 p.m. on the square behind the town hall.
L’événement MARCHÉ DE SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Saint-André-de-Sangonis (Hérault)
- SPECTACLES DES ATELIERS-THÉÂTRE DE LA PETITE SAUCE ANIMÉS PAR LA METTEUSE EN SCÈNE JASMINE DZIADON Salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis 9 juin 2026
- SOIRÉE MUSICALE AUTOUR DE GEORGES BRASSENS Saint-André-de-Sangonis 27 juin 2026
- PLACE AU TERROIR SAINT ANDRÉ DE SANGONIS Saint-André-de-Sangonis 10 juillet 2026