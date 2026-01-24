SPECTACLES DES ATELIERS-THÉÂTRE DE LA PETITE SAUCE ANIMÉS PAR LA METTEUSE EN SCÈNE JASMINE DZIADON Salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis

Saint-André-de-Sangonis

SPECTACLES DES ATELIERS-THÉÂTRE DE LA PETITE SAUCE ANIMÉS PAR LA METTEUSE EN SCÈNE JASMINE DZIADON

Salle des fêtes Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-09

La jeune troupe présente ses spectacles de fin

d’année sous une thématique commune et

palpitante

La jeune troupe présente ses spectacles de fin

d’année sous une thématique commune et

palpitante L’heure de vérité , celle des

mousquetaires d’Alexandre Dumas et celle des

Huit Femmes de Robert Thomas.

Mardi 9 juin Sept Apprentis Mousquetaires ,

(Par l’atelier CM2 à 4ème) face aux obstacles et

aux rivalités, la célèbre devise Un pour tous,

tous pour un résistera-t-elle au moment de

l’heure de vérité ?

Mercredi 10 juin Neuf Femmes et un Crime ,

(Par l’atelier 3ème à Seconde) entre joutes

verbales assassines, rivalités et rire jaune, qui

parviendra à démêler le vrai du faux avant l’heure

de vérité ? .

Salle des fêtes Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

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English :

The young troupe presents its end-of-year

under a common, exciting theme

exciting

L’événement SPECTACLES DES ATELIERS-THÉÂTRE DE LA PETITE SAUCE ANIMÉS PAR LA METTEUSE EN SCÈNE JASMINE DZIADON Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT