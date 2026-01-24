SPECTACLES DES ATELIERS-THÉÂTRE DE LA PETITE SAUCE ANIMÉS PAR LA METTEUSE EN SCÈNE JASMINE DZIADON Salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis
SPECTACLES DES ATELIERS-THÉÂTRE DE LA PETITE SAUCE ANIMÉS PAR LA METTEUSE EN SCÈNE JASMINE DZIADON Salle des fêtes Saint-André-de-Sangonis mardi 9 juin 2026.
Saint-André-de-Sangonis
SPECTACLES DES ATELIERS-THÉÂTRE DE LA PETITE SAUCE ANIMÉS PAR LA METTEUSE EN SCÈNE JASMINE DZIADON
Salle des fêtes Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-09
La jeune troupe présente ses spectacles de fin
d’année sous une thématique commune et
palpitante
La jeune troupe présente ses spectacles de fin
d’année sous une thématique commune et
palpitante L’heure de vérité , celle des
mousquetaires d’Alexandre Dumas et celle des
Huit Femmes de Robert Thomas.
Mardi 9 juin Sept Apprentis Mousquetaires ,
(Par l’atelier CM2 à 4ème) face aux obstacles et
aux rivalités, la célèbre devise Un pour tous,
tous pour un résistera-t-elle au moment de
l’heure de vérité ?
Mercredi 10 juin Neuf Femmes et un Crime ,
(Par l’atelier 3ème à Seconde) entre joutes
verbales assassines, rivalités et rire jaune, qui
parviendra à démêler le vrai du faux avant l’heure
de vérité ? .
Salle des fêtes Cours de la Liberté Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie
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English :
The young troupe presents its end-of-year
under a common, exciting theme
exciting
L’événement SPECTACLES DES ATELIERS-THÉÂTRE DE LA PETITE SAUCE ANIMÉS PAR LA METTEUSE EN SCÈNE JASMINE DZIADON Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT