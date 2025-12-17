SOIRÉE-JEUX Saint-André-de-Sangonis

SOIRÉE-JEUX

salle du 3e âge, cours de la liberté Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Venez découvrir les jeux de La Sauce.

Venez découvrir les jeux de La Sauce. Vous pouvez aussi apporter un jeu que vous voulez faire découvrir et repartir avec un nouveau jeu prêté par une autre famille.

Autour d’un jeu, on papote, on rigole, on boit un verre, nul besoin d’être un joueur invétéré ! .

English :

Come and discover La Sauce’s games.

