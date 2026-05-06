Marché de Saint-Astier Saint-Astier
Marché de Saint-Astier Saint-Astier jeudi 18 juin 2026.
Saint-Astier
Marché de Saint-Astier
centre ville Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 08:00:00
fin : 2026-06-18 12:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir !
Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir ! .
centre ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80
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English : Marché de Saint-Astier
This weekly market is one of the biggest in the department. It covers the entire town center. On Thursday mornings, it’s a not-to-be-missed event, featuring local gastronomy and local producers!
L’événement Marché de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vallée de l’Isle en Périgord
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