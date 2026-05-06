Saint-Astier

Marché de Saint-Astier

centre ville Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 08:00:00

fin : 2026-06-18 12:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir !

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il s’étend dans tout le centre ville. Le jeudi matin, c’est le rendez-vous incontournable, qui fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir ! .

centre ville Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Saint-Astier

This weekly market is one of the biggest in the department. It covers the entire town center. On Thursday mornings, it’s a not-to-be-missed event, featuring local gastronomy and local producers!

L’événement Marché de Saint-Astier Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vallée de l’Isle en Périgord