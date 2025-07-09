Marché de Salignac Salignac

Marché de Salignac

Place du village Salignac Alpes-de-Haute-Provence

Début : Mercredi 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-12-31 21:30:00

2026-09-10

Le marché se déroule sur la place de l’église tous les mercredis de 17h30 à 21h. Vous y retrouverez vos producteurs locaux avec des produits de qualité, des artisans ainsi que des ambulants.

Place du village Salignac 04290 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 31 28 salignachp@orange.fr

The market takes place in the church square every Wednesday from 5.30 pm to 9 pm. You will find there your local producers with quality products, craftsmen as well as street vendors.

