Marché de Salignac Salignac

Place du village Salignac Alpes-de-Haute-Provence
Début : Mercredi 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-12-31 21:30:00
2026-09-10
Le marché se déroule sur la place de l’église tous les mercredis de 17h30 à 21h. Vous y retrouverez vos producteurs locaux avec des produits de qualité, des artisans ainsi que des ambulants.
Place du village Salignac 04290 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 31 28 salignachp@orange.fr
English :
The market takes place in the church square every Wednesday from 5.30 pm to 9 pm. You will find there your local producers with quality products, craftsmen as well as street vendors.
